Podvodníkom sa darí s kryptomenou

V poslednej dobe sa na Slovensku šíri správa o tom, ako náš nový premiér Igor Matovič prišiel na skvelý spôsob, ako rýchlo, ľahko a bez rizík zarobiť veľké peniaze a to všetko bez ťažkej práce! Pozrel som sa tomu trochu na zúbok.

Ak má človek nejaké peniaze nazvyš a nechce ich len tak nechať sa povaľovať na bankovom účte, môže svoje peniaze investovať a nechať ich zarábať ďalšie peniaze. Pre takto zmýšľajúceho človeka je vytvorených niekoľko spôsobov priameho alebo nepriameho investovania. Na trhu vznikli brokeri, ktorí ponúkajú rôzne investičné platformy. Na nich vie človek obchodovať s forexom, s akciami, indexmi alebo aj kryptomenou. Popri solídnych a korektných brokeroch samozrejme vyrástli aj tzv. scamers – podvodníci. Medzi nich sa s istotou zaradil aj údajný Matovičov alebo Lasicov objav: Bitcoin Era.

Oficialná stránka Bitcion Era

Často podvodníci tohto druhu používajú skutočne premyslené a aj dôvtipnejšie taktiky, ako to, čo využíva Bitcoin Era. Sám som sa pri obchodovaní s Forexom a Indexom stal obeťou nespoľahlivého brokera. Z vkladu 1 000€ sa behom dvoch mesiacov stal zostatok skoro 4 000. Po spomenutí, že by som si chcel nejaké financie vytiahnuť sa spustil nátlak a presviedčanie, že kým sú na trhu takéto veľké pohyby, mám radšej investovať, aby som hodnotu účtu maximalizoval. Nechal som sa presvedčiť a na ďalší týždeň stav účtu klesol na 4€.

Čo Bitcoin Era ponúka a sľubuje?

Pri výbere brokera, s ktorým chcete spolupracovať si treba dávať pozor na sľuby a garancie. Investovanie na burze je vysoko rizikové a dokonca ani tí, ktorí sa tomu venujú aktívne nemajú sto percentnú úspešnosť. Realita rizika je pri Bitcoine rovnaká, ako pri Forexe a nikdy Vám žiaden skutočne zodpovedný broker nebude garantovať jednoznačný úspech, či už vyjadrený v eurách alebo percentách.

Bitcoin Era to však robí. Údajne prišli so systémom automatizovaného obchodovania, ktorý číta dáta tak, že v 90% prípadov je úspešný. 90% je aj percento, ktoré hovorí o množstve úspešných investorov. Oficiálne štatistiky naopak hovoria o tom, že približne 89% investorov s forexom, indexom a akciami je neúspešných a prichádzajú o svoje vklady. Veľká časť z nich už v prvom mesiaci.

Program, ktorý Vám umožňuje nastaviť automatizované obchodovanie znie ako výhoda, pretože údajne číta dáta na trhu tak, že nemôže urobiť chybu a zároveň Vás oslobodzuje od študovania trhu a sledovania jeho vývoja.

Bitcoin Era sa pýši údajne najlepším a najodporúčanejším programom na investovanie, ktorý obchodný svet kedy videl.

Odborníci, ktorí obchodovaniu zasvätili svoj život a patrí medzi ich primárne zdroje príjmu, sa však zhodujú na tom, že neexistuje horšia alternatíva, ako automatizované investičné programy. Nad svojou investíciou by ste mali mať kontrolu a mali by ste sami rozhodnúť, kedy ísť do obchodu, kedy ho uzavrieť a v ktorom momente radšej prijať stratu, ako riskovať, že o všetko prídete. Program, ktorý ponúka práve takúto možnosť automatizovaného obchodovania, Vám vaše financie vezme z ruky a miesto toho, aby ste o svojom biznise rozhodli vy, rozhodne o tom on.

Je pravda, že si môžete v rámci aplikácie zadať isté pravidlá, ale stále je to robot, ktorý sa nepoučí zo svojich chýb, aj keď práve toto automatizované obchodovanie ponúka. Nejedná sa o žiadnu umelú inteligenciu, je to len zbierka príkazov SELL/BUY, z čoho logicky vyplýva, že nie je možné, aby sa z nejakých chýb, či úspechov mohol tento program poučiť. Čo je škoda, lebo tých chýb bude robiť priveľa. Takže prvým varovným signálom, že sa pri Bitcoin Era nejedná o nič dobré, sú ich garancie a sľuby. Ak Vám na burze s kryptomenou niekto hovorí, že Vám vie zaručiť úspech, s najväčšou pravdepodobnosťou Vás klame.

100% a viac návratnosť v prvom týždni!!!

Ďalšia zaujímavá vec, ktorú Bitcoin Era prisľubuje je, že už v prvom týždni viete zdvojnásobiť svoj vklad. To nie je reálne. Pýtal som sa na to odborníka cez obchodovanie na burze a jeho e-mail ma len utvrdil v tom, čo som už dávno vedel. Podľa jeho slov je optimálny nárast vkladu 20% mesačne. S tým, že korona má obrovský vplyv na dianie na trhu a preto pri správnom obchodovaní môže toto číslo výrazne narásť, ale zároveň aj výrazne klesnúť. Rýchlejší pohyb na trhu zapríčiňuje aj rýchlejšie uzatváranie objednávok a tým pádom aj rýchlejšie nadobudnutie zisku alebo straty. 100% za týždeň je však nereálne. Druhým varovným signálom je reklamovanie nereálnych a až príliš dobre znejúcich ziskov. Nikdy Vám nikto v tomto odvetví nebude garantovať istý zisk. Povie Vám maximálne o priemerných ziskoch profitabilných klientov.

Obchoduje s nimi aj Igor Matovič a Milan Lasica!!!

Čítate dobre. Minulý týždeň som prechádzal internet a pozeral som, akí noví brokeri vznikli a čo ponúkajú potencionálnym klientom, keď tu ma prenieslo na stránku s logom Nového času. Konkrétne som sa ocitol na článku s Igorom Matovičom, ktorý exkluzívne pre Nový čas prináša rozhovor o jeho novej zárobkovej činnosti.

Igor Matovič údajne v jednej talkshow spomenul, že prišiel na nový spôsob, ako rýchlo zarobiť veľké peniaze. Aspoň tak sa píše v článku, ktorý sa náramne podobá na prácu Nového času.

Samozrejme, keď túto informáciu prebehnete cez internet, žiadnu zmienku o tom nenájdete. Keď sa pozriete priamo na stránku Nového času, zistíte, že tento článok bol písaný v alternatívnom vesmíre, inom časopriestore a dimenzii. Nenájdete o ňom totiž na stránkach Nového času ani zmienku. Podobnú stratégiu, ako na Slovensku Bitcoin Era zvolila úplne na celom svete. Zneužívajú slávne, dôveryhodné osobnosti a predstaviteľov štátu, aby svoj produkt vnútili ľuďom.

Igor Matovič ako premiér zarába príliš málo a preto sa ako odvážny investor rozhodol vložiť svoje peniaze do Bitcoin Era. Či?

Na pochybné praktiky upozornili už v susedných Čechách a rovnako aj USA podstúpila rôzne opatrenia. V Amerike bola dokonca kvôli veľkému množstvu podnetov zriadená webová stránka, ktorá sa snaží pomôcť oklamaným ľuďom. Jedným dychom však dodáva aj to, že získať späť svoje peniaze môže byť ťažké ak nie priamo nemožné.

Z histórie vieme, že stránky podobné Bitcoin Era sa vyskytujú hádam od chvíle, ako sa umožnilo priame obchodovanie na burze. Akonáhle sa objaví vysoké množstvo ľudí žiadajúcich svoje peniaze späť, brokeri tohoto typu jednoducho skrachujú. Nikomu nevrátia peniaze a so svojím zárobkom sa pokojne vytratia. Po pár mesiacoch sa však vrátia v novom obale a pod novým obchodným menom. Predchodcom Bitcoin Era bol Bitcoin Superstar. Ani sa neunúvali veľmi zmeniť nadhľad. Falošné svedectvá obyčajných ľudí, ale aj celebrít sú ďalším znakom, že niečo nie je v poriadku.

Bitcoin Era používa manipuláciu a rôzne jej techniky na to, aby prilákala ľudí. Falošné svedectvá, falošné garancie a v neposlednom rade manipulatívna technika tzv. hype. Ľudia, ktorí takéto stránky vytvárajú veľmi dobre vedia, že správne použitá veta dokáže zázraky. "Bitcoin z Vás spraví boháčov!" , "Finančná sloboda už za pár dní a to úplne bez starostí!" a podobné vety dokážu naozaj zázraky.

Exkluzívny rozhovor s Milanom Lasicom pre Aktuality... ale zrejme v inom vesmíre.

Na záver

Bitcoin Era je jednoznačne podvod založený podvodníkmi, ktorí sa neštítia do svojich hier vtiahnuť ľudí, ktorí o ničom nemajú ani zdanie. Milan Lasica a Igor Matovič nie sú zďaleka jedinými nástrojmi týchto bezcharakterných šeliem. V istom momente tvrdili dokonca aj to, že Bitcoin Era spolupracuje so Slovenskou Sporiteľňou. Na základe toho SLSP zverejnila upozornenie, aby sa ľudia tejto webovej stránke vyhli a v žiadnom prípade im neposielali žiadne peniaze.

Pred podvodníkmi sa treba chrániť, vždy si všetky informácie overujte z viacerých zdrojom, obzvlášť ak sa jedná o investovanie vašich financií. Slovami Nori Mojsejovej:

"Nedajte sa oje...!" Nora Mojsejová