Sérioví vrahovia II.: Baby Doll

Opie alebo Baby Doll je vrahom, ktorý počas svojej kariéry usmrtil ženy v prístavných mestách po celom svete. Mnohé z jeho obetí sa nikdy nedočkali spravodlivosti a ich spisy boli založené medzi ostatnými nevyriešenými prípadmi.

Pri skúmaní profilov jednotlivých sériových vrahov došlo (z dôvodu uľahčenia, ale aj výrazných profilových rozdielov) k rozdeleniu vrahov do skupín. Jednou z najväčších skupín sú sexuálni sérioví vrahovia. V rámci spoločnosti je rozšírená mylná predstava, že sériový vrah je zle zarábajúci, postarší a hlavne biely muž, ktorý žije v starej rozpadnutej chate. Aj keď by sme vedeli takýto popis aplikovať na niektorých z nich, určite to nie je pravda vo všetkých prípadoch.

Výskum z roku 2007, ktorý sa zameral na socioekonomický status rodiny sériového vraha ukázal, že výskyt sériových vrahov v jednotlivých sociálnych skupinách je pomerne vyvážený. Je to jeden z merateľných ukazovateľov, aj keď výskum nutne došiel k záveru, že by bolo veľmi nešťastné hľadať spojitosť medzi sociálnou stratifikáciou rodiny, do ktorej sa budúci vrah narodí.

Graf, ktorý zhŕňa výsledky výskumu z roku 2007. zameraného na zistenie sociálnej stratifikácie rodín sériových vrahov.

Eric John Armstrong

Armstrong, na rozdiel od vraha, ktorému sa venujeme v predchádzajúcom článku pochádza z pomerne dobrého sociálneho zázemia. Určite výrazne lepšieho, v akom žil a vyrastal Marcelo Costa de Andrade (https://radovancipka1.blog.sme.sk/c/540503/seriovi-vrahovia-i-upir-z-niteroi.html). Narodil sa koncom roka 1973 v mestečku New Bern (Severná Karolína). Jeho otec mal tvrdé metódy výchovy, ale až do roku 1978 sa k rodine správal viac-menej ako typická hlava rodiny sedemdesiatych rokov.

Život Erica Johna bol poznačený množstvom nešťastných udalostí, ktoré formovali jeho charakter a vývoj smerom, ktorý ho doviedol až k zavraždeniu 18 žien a toto číslo vypovedá len o obetiach, ktoré s ním dokázala polícia dostatočne spojiť.

Eric John Armstrong (zdroj: google.com)

V spomínanom roku 1978 zomrel jeho mladší brat vo veku dvoch mesiacov na SIDS (syndróm náhleho úmrtia). Toto úmrtie zanechalo pochopiteľne šráfy na celej rodine, ktorej členovia sa tieto zranenia snažili riešiť každý po svojom. Armstrongov otec prepadol alkoholu, ktorý vystupňoval jeho agresivitu. Začal fyzicky a psychicky týrať svoju manželku, aj svojho syna. Za krátko sa Eric stal obeťou sexuálneho zneužívania vlastným otcom. Záchranou pred týmto hrozným tyranom bolo jeho vlastné rozhodnutie opustiť rodinu.

Keď mal iba 6 rokov, prvý krát sa pokúsil o samovraždu. Na bicykli sa vrútil priamo do jednej z najrušnejších ciest, ktoré mal v okolí. Obviňoval sa zo smrti Michaela a rovnakú vinu na jeho smrti mu pripisoval aj jeho otec.

Psychologickej pomoci sa mu žiaľ dostalo až v roku 1988, keď sa nervovo zrútil po tom, ako s ním jeho spolužiačka odmietla súlož. Keď ho v 17 rokoch prepustili, údajne spáchal prvú vraždu. Aj napriek jeho priznaniu v roku 2000 z nej nebol obvinený, pretože chýbali akékoľvek fyzické dôkazy.

V poslednom ročníku strednej školy sa s ním rozišla jeho priateľka a začala chodiť s chlapcom, ktorý ju zahŕňal množstvom darčekov. Táto udalosť bola pre neho stresor. Upadal do silných a silnejúcich depresií. Bolesť z rozchodu s ním zostala celý život a podľa jeho slov: "Začal som vraždiť prostitútky, preto, lebo aj oni predávali sex za peniaze a darčeky."

Strednú školu ukončil ako priemerný študent, bez problémového správania. Ihneď po škole nastúpil k americkému námorníctvu a začal slúžiť ako lodný technik, neskôr vedúci holičstva na lodi USS Nimitz. Ktorá kotvila v niekoľkých prístavoch naprieč USA, aj mimo pobreží Ameriky.

Tvrdil, že sa postaral o smrť viac ako jedenásť žien - prostitútok. Podľa jeho výpovedí mu za obeť padli

Loď USS Nimitz, na ktorej slúžil aj sériový vrah Erik John Armstrong (zdroj: google.com)

ženy v Seattli, Washingtone, Hawaii, Severnej Karolíne, Virginii, Thajsku, Číne, Singapure. Kvôli neochote niektorých zahraničných úradov spolupracovať s vyšetrovateľmi USA sa dodnes niektoré prípady nepodarilo a zrejme ani nikdy nepodarí potvrdiť. Pri viac prípadoch, ktoré označil ako "svoje dielo", sa však nezhodovala viktimológia ani modus operandi. Odborníci políciu upozornili na fakt, že nie je neobvyklé, aby si sériový vrah pripisoval vraždy, ktoré nespáchal. Robia to v túžbe pritiahnuť na seba viac pozornosti a zapísať sa do dejín ako najproduktívnejší sérioví vrahovia všetkých dôb.

Eric John využíval pri páchaní svojej agresívnej trestnej činnosti svoju fyzickú silu. Bol dobre stavaný a skvelo vycvičený, ako príslušník námorných síl. Podľa jeho slov, prostitútku nikdy nie je ťažké vylákať, znásilniť a zabiť. Stačí jej povedať, že za to bude mať zaplatené. Svoje obete zatiahol často do odľahlých častí prístavov, do ich vlastných bytov alebo postranných uličiek, kde ich opakovanie brutálne znásilnil a usmrtil ich postupným škrtením. On sám necítil vinu, nadobudol pocit, že svojím vyčíňaním čistí ulice.

Sused, manžel, otec dvoch detí a vrah?

Katie Rednoskea sa v roku 1998 stala jeho manželkou a za krátko mu porodila prvého syna. Prežili romantický príbeh. Zoznámili sa na USS Nimitz, kde spoločne slúžili. Podľa jej výpovedí sa do seba veľmi rýchlo zamilovali a obaja boli presvedčení o tom, že ich vzťah vydrží naveky. Po svadbe sa nasťahovali k jej rodičom, ktorí im pomáhali s výchovou syna. Keďže bol v tom čase Armstrong stále aktívny v službe, pomoc a spoločnosť rodičov im obom vyhovovala.

Podľa výpovedí susedov bol Armstrong utiahnutý, málovravný, ale príjemný človek, ktorý navonok pôsobil, že svoju rodinu miluje. O to väčší šok bol pre celé okolie, keď ho v roku 2000 zatkli. V tej dobe bola jeho manželka opäť tehotná a čakala jeho druhého syna.

Ľudia z jeho okolia netušili čo sa v ňom skrýva a nevedeli ani to, že svoju ženu podvádza a navštevuje prostitútky a iné milenky po celom meste. Spočiatku sa susedia na obvinenie dívali s nedôverou, ale ako súdne jednanie napredovalo a sám Armstrong sa k činom priznal, maska dobrého manžela a príjemného suseda bola nenapraviteľne zničená.

Pri výsluchu bol neobyčajne pokojný a bez akéhokoľvek popierania sa postupne priznal k vraždám. (zdroj: google.com)

Koniec kariéry v námorníctve

V roku 1999, krátko po svadbe opúšťa námorníctvo a to hneď s niekoľkými medailami. Aj keď bol náladový, nikdy s ním na palube nebol žiaden problém. Bol prispôsobivý, nemal problém plniť rozkazy a nezapájal sa do žiadny konfliktov. Počas svojho pôsobenia v námorníctve dosiahol štyri povýšenia a odovzdali mu dve medaily bezúhonnosti.

Keď v roku 1999 odišiel z námorníctva, spolu so svojou ženou a synom sa presťahovali do robotníckej štvrte v Michigane. Tu sa mu podarilo zamestnať v sieti maloobchodov, kde pracoval ako predavač. Neskôr dostal pracovnú ponuku od Metropolitného letiska.

Nahlásenie vlastného zločinu

V roku 1999 ho polícia vypočúvala ako svedka v prípade zavraždenej prostitútky. Sám Eric k telu privolal políciou a záchranku. Údajne ju uvidel v rieke a vylovil ju. Polícia začala trestné stíhanie na neznámeho páchateľa, pričom mala vraha celý čas pred očami. Podľa odborníkov sa Armstrong túžil stať súčasťou vyšetrovania a strhnúť tým na seba pozornosť polície a médii. Či si bol vedomý, akú nebezpečnú hru rozohral je otázne.

V tej dobe testy DNA trvali niekoľko týždňov a ich výsledok bol pre policajtov prekvapením. Dokázala sa súvislosť medzi svedkom a obeťou. V tomto bode sa vyšetrovatelia miesto zatknutia rozhodli čakať, kým dostanú do rúk kompletný rozbor vzoriek. Žiaľ, ako sa hovorí, zlo nikdy nespí a behom tohto vyčkávania prišli o život ďalšie tri mladé dievčatá.

Eric John Armstrong počas súdneho jednania, na ktorom boli aj rodiny obetí. Museli si vypočuť aj to, ako detailne opisuje niektoré svoje skutky. (zdroj: google.com)

Zatknutie

V roku 2000 bol zatknutý za jednu vraždu a zároveň sa pod vedením FBI rozbehlo celoštátne pátranie. Podľa spisov z doteraz nevyriešených prípadov vzniklo podozrenie, že by mohol byť zodpovedný za oveľa väčšie množstvo úmrtí. Zhoda modus operandi vyšetrovateľov priviedla k niekoľkým ďalším obetiam.

Keď ho zatkli bol práve na ceste za prostitútkami na okrajovú časť jeho štvrte. Navštevoval ich pravidelne a dievčatá ho dobre poznali. Poznali ho, ako milo a neškodne pôsobiaceho muža, ktorý má rád drsný sex. Krátko potom, ako sa Eric objavil v ich revíre začali jedna po druhej miznúť a v ich skupine zavládol strach. Ich svedectvá pomohli usvedčiť páchateľa viacnásobnej vraždy.

Počas výsluchu šokoval vyšetrovateľov svojou otvorenosťou. Veľmi podrobne opísal svoje hrozné skutky a aj miesta, ktoré vo svojom vražednom vyčíňaní navštívil. Polícia a FBI sa dozvedajú hroznú pravdu o tom, že muž, ktorý pred nimi sedí je zodpovedný za vraždy ďaleko za hranicami USA.

Po preskúmaní mnohých tuzemských prípadov boli odborníci schopní s veľkou pravdepodobnosťou určiť, za ktoré vraždy je naozaj zodpovedný a ktoré si len pripisuje, aby dosiahol svoju vysnívanú slávu. V tej dobe sa hovorilo o jedenástich možných obetiach, aj keď dnes už vieme s určitosťou, že ich bolo osemnásť a pravdepodobne sa nejedná o konečné číslo.

Súd a rozsudok

Reakcia pozostalých po tom, ako na súde Armstrong prehlásil, že vraždiť začal kvôli dievčaťu, ktoré ho odkoplo kvôli darčekom a peniazom za sex. Chcel sa len pomstiť nič viac. (zdroj: google.com)

Súdne jednanie bolo pomerne rýchle. Začalo v roku 2001 a v tom istom roku bolo aj uzatvorené. Armstrong stál pred súdom, obvinený z 11 vrážd. Ešte počas súdneho jednania pribudlo najskôr ďalších 5 obetí, za krátko ďalšie 2. Na súde mu boli dokázané a pripísané vraždy z Havaja, Hongkongu, Virginie, Severnej Karolíny, Thajska a Singapuru. Odsúdený bol však iba z troch pokusov o vraždu, krádeže, lúpežného prepadnutia, ublíženia na zdraví, pokusu o znásilnenie, viacnásobného znásilnenia a piatich vrážd.

Trest odňatia slobody na doživotie si odpykáva v nápravnom zariadení Ernesta C. Brooksa v Michigane. Čína dodnes odmieta sprístupniť spisy obetí, ktoré zodpovedajú modusu operandi Armstroga. Konečný počet obetí sa zrejme nikdy nedozvieme.

Krátke zhrnutie

Podľa odborníkov sa typologicky Armstrong radí k misionary a lust vrahom. Je to sériový páchateľ pri ktorom sa nepodarilo vystopovať vývojovú krivku, dokonca sa u neho nepotvrdila hostilita k zvieratám v rannom veku, ani mimovoľné pomočovanie. V jeho prípade za jasné prediktory môžeme považovať PTSD, suicidiálne sklony, hlboké depresie v rannom detstve aj počas adolescentného a dospelého života, sexuálne obťažovanie rovesníkov a sebapoškodzovanie.

Vraždil od roku 1990 až do roku 2000. Za obeť mu padlo osemnásť (potvrdené prípady) žien - prostitútok. Jeho modusom operandi bolo opakované znásilnenie a usmrtenie postupným škrtením. Pri samotnom akte pociťoval moc a dominanciu.

Plne si uvedomoval svoje skutky, ich závažnosť, aj keď podľa jeho slov prostitútky nepovažoval za ľudí. Pri odbornej diagnóze u neho neboli zistené žiadne závažné psychické ochorenia, ktoré by ho zbavili trestnoprávnej zodpovednosti. Zistili sa u neho výkyvy nálad, depresie a psychopacia.

Odporúčaná literatúra

Ako aj v predchádzajúcom článku, aj teraz pridávam knihy, ktoré odporúčam zakúpiť každému, kto sa zaujíma o behaviorálnu patológiu, profilovanie, psychológiu sériových vrahov. Všetky knihy sú na jednej strane napísané veľmi odborne, ale zároveň jazykom a spôsobom, ktorý je prijateľný a zrozumiteľný pre širokú verejnosť. Dve ste mohli vidieť už v minulom článku. Jednu novú Vám pridávam.

Psychológia sériových vrahov je veľmi jednoducho napísané odborné dielo, ktoré si bez problémov môže prečítať aj bežný čitateľ a nebude mať problém s pochopením (Andrej Drbohlav)

Kniha v tlačenej forme:

https://www.martinus.sk/?uItem=141763&z=JHUEQ4&utm_source=z%3DJHUEQ4&utm_medium=url&utm_campaign=partner

E-book formát

https://www.martinus.sk/?uItem=263448&z=JHUEQ4&utm_source=z%3DJHUEQ4&utm_medium=url&utm_campaign=partner

Ak sa zaujímate o psychológiou páchateľov viacnásobných trestných činov, nezáleží na tom, či je to Váš koníček alebo sa tým živíte, táto kniha by vo Vašej knižnici určite nemala chýbať. Andrej Drbohlav veľmi odborne, ale zároveň jednoducho otvára dvere do temného sveta sériových vrahov. Poukazuje na rozdiely medzi fikciou, ktorá je viac známa a pravdou, ktorá často stojí v tieni filmových trhákov.

V tejto knihe je poukázané na to, že je veľký rozdiel medzi páchateľom sériových vrážd a páchateľom masových vrážd. Ich psychologické profily a aj modus operandi, či motivácia sú diametrálne odlišné. (Andrej Drbohlav)

Kniha v tlačenej forme:

https://www.martinus.sk/?uItem=221345&z=JHUEQ4&utm_source=z%3DJHUEQ4&utm_medium=url&utm_campaign=partner

E-book:

https://www.martinus.sk/?uItem=228592&z=JHUEQ4&utm_source=z%3DJHUEQ4&utm_medium=url&utm_campaign=partner

Táto kniha je druhým veľmi vydareným dielom Andreja Drbohlava, ktorá čitateľa veľmi zrozumiteľným spôsobom vovedie do mysle páchateľov masových vrážd. Poukazuje na mnohé rozdiely medzi sériovými vrahmi a vrahmi masovými, ktoré sú často ignorované aj v odbornej spoločnosti.

Je skvelým doplnkom ku knihe Psychológia sériových vrahov, ale neoceniteľnú odbornú hodnotu má aj ako samostatný celok.

Môžem len odporúčať!

Kniha od profilovačka FBI, ktorá dáva cenné a praktické rady na to, ako prekuknúť nebezpečnú osobnosť. (zdroj: google.com)

Tlačená forma knihy v SJ:

https://www.martinus.sk/?uItem=739529&z=JHUEQ4&utm_source=z%3DJHUEQ4&utm_medium=url&utm_campaign=partner

Tlačená forma knihy v ČJ:

https://www.martinus.sk/?uItem=203798&z=JHUEQ4&utm_source=z%3DJHUEQ4&utm_medium=url&utm_campaign=partner

E-kniha v ČJ:

https://www.martinus.sk/?uItem=210647&z=JHUEQ4&utm_source=z%3DJHUEQ4&utm_medium=url&utm_campaign=partner

Joe Navarro sa počas svojej kariéry profilovača FBI stretol s mnohými nebezpečnými sériovými vrahmi, ale aj páchateľmi jednej vraždy. Napísal knihu Nebezpečné osobnosti v dúfaní, že nám, ako potencionálnym obetiam pomôže identifikovať možného páchateľa a ochrániť sa pred ľuďmi, ktorí môžu byť nebezpeční. Kniha takisto ponúka pohľad do mysle vraha a páchateľa trestného činu. Je napísaná zrozumiteľne a veľmi dobre sa číta. Ak Vás zaujíma téma zla, vrahov a psychológia, určite by táto 180 stranová kniha nemala chýbať na Vašej poličke.