Sérioví vrahovia III: Mad Machine

Prezývku Mad Machine dostal oprávnene. Predpokladá sa, že počet jeho obetí presahuje číslo 90, aj keď pri súdnom jednaní s ním bolo spojených podstatne menší počet zavraždených žien. Podľa FBI je to najprofilovanejší sériový vrah.

Vďaka výskumu Stephana Harborta, ktorý analyzoval 57 páchateľov sériových zločinov, vieme, že približne 97.4% z nich pácha trestný čin z neustále sa opakujúceho dôvodu (motívu). Na základe tohoto výskumu vznikla Empirická klasifikácia. Harbort rozdelil sériových vrahov do týchto šesť typov:

Sexuálny sériový vrah - je motivovaný svojimi sexuálnymi fantáziami. Ich cieľom je sexuálne uspokojenie.

hlavným a dominantným motívom je túžba po zisku, často s víziou posunutia sa na sociálnom rebríčku. Cieľom činu v prevládajúcej väčšine týchto páchateľov, nie je samotný akt vraždy. Vražda im umožňuje spáchať trestný čin krádeže, prípadne krádež zamaskovať a zbaviť sa svedkov.

Vzťahový sériový vrah - tento vrah sa zameriava na páchanie skutku v dobre známej sociálnej skupine (blízki priatelia, spolužiaci, kolegovia, rodina). Jeho cieľom je získať dominantné postavenie v skupine, zbaviť sa osoby, ktorú nemá rád, utiecť z nefungujúceho vzťahu, zbaviť sa povinností rodiča.

Sériový vrah z presvedčenia - ich motivácia je religiózna, politická alebo etnicko-ideologická. Vraždia, lebo sú presvedčení o tom, že ich rasa je nadradená, že ich náboženské presvedčenie je dominantné (Kladivo na čarodejnice), že voliči iných politických strán sú nebezpeční. Táto motivácia je viac, ako u sériových vrahov, dominantná pri vrahoch masových.

Nájomný sériový vrah - Vykonáva vraždu bez toho, aby mal s obeťou osobitý vzťah. Často ich úloha vraha vyplýva z ich postavenia v skupine, gangu, organizovanom zločine.

Dispozičný sériový vrah - Ich motívy sa často menia. Najjednoduchší spôsob, ako túto skupinu opísať je asi: Osoba, ktorá chce vraždiť a preto sa chytí každej príležitosti. Zavraždí niekoho za odplatu, kvôli tomu, aby obeť okradol alebo z dôvodu, že práve pociťuje sexuálnu túžbu.

Mad Machine svoje obete s obľubou kreslil a dával im rôzne prezývky. Počas jeho podrobných výpovedí sa k niektorým obrázkom podarilo priradiť nájdené telá. Niektoré obete dodnes zostávajú bez mena a nie je isté ani to, či ich naozaj zabil Mad Machine. (zdroj: google.com)

Na úvod si dovolím podotknúť fakt, že aj napriek tomu, že je Little jedným z najprofilovanejších sériových vrahov (alebo možno práve preto) poznatky o jeho živote a psychologickom profile sa rôznia. Mnohí analytici správania vytvorili časovú os jeho života a každá uvádza iné údaje. So Samuelom urobili rozhovor všetky možné média a všetkým poskytol iné informácie o vraždách, o svojom detstve aj o dospievaní a kariére. V tomto článku budem vychádzať predovšetkým z poznatkov FBI, Texas Rangers a LAPD. Ale ani jednotlivé analytické tímy FBI sa v mnohom nezhodujú a ich pohľad na Littleho sa značne rozchádza.

Samuel Little - večný kriminálnik

FBI zaradila Samuela na zoznam najproduktívnejších sériových vrahov histórie USA. Zároveň je to najprofilovanejší a najviac skúmaný vrah, ktorý bol kedy dopadnutý a zatknutý. Odhaduje sa, že mu za obeť padlo viac ako 90 ľudí a ani zďaleka sa nepredpokladá, že by toto číslo mohlo byť konečné.

Je ťažké Littleho zaradiť do nejakej zo skupín, ktoré vo svojom výskume priniesol Harbort. Bol to sexuálne motivovaný vrah, často vraždil len pre pocit moci bez toho, aby obeť znásilnil, vraždil, aby si prilepšil po finančnej stránke, vraždil v hneve.

Little sa do konfliktu so zákonom dostal v roku 1956, kedy bol zatknutý a súdený za lúpežné prepadnutie. V krátkom čase mal na svedomí sériu vniknutí do cudzích bytov a domov, krádeže, napadnutia, lúpežné napadnutia, sexuálne obťažovanie, sexuálne napadnutie a znásilnenie. Jeho vývojová krivka patrí k tým najprebádanejším v histórii sériových vrahov.

Celý rozsah jeho zločineckej aktivity sa začal odkrývať až po jeho zatknutí v roku 2012, kedy bol zatknutý. LAPD (polícia Los Angeles) požiadala o pomoc ViCAP, čo je súčasť FBI, ktorá skúma správanie, pozadie páchateľa násilnej trestnej činnosti. ViCAP, spolu s Texas Rangers pri skúmaní vrahovej histórie spojil s Littleom 93 možných obetí.

Detstvo

Narodil sa násťročnej prostitútke, 7. Júna 1940 v Reynolds, v štáte Georgia. Krátko po jeho narodení sa presťahovali do Lorain v Ohaiu. Podľa záznamov z úradov sa narodil vo väzení. Little tvrdí, že ho jeho matka ako dieťa nechala na kraji ulice, ale neexistuje o tom žiaden dôkaz.

Väčšinu jeho života strávil so svojou starou mamou, ktorá ho vychovávala a vďaka nej mal zabezpečené vzdelanie. Aj napriek jej snahe sa z neho už v desiatich rokoch stáva kriminálnik. Jeho okolie a spolužiaci, ktorých sa FBI podarilo vystopovať hovoria, že mu všetko prešlo len kvôli tomu, že nikdy nebol pri ničom priamo pristihnutý, alebo sa nenašiel nikto, kto by bol ochotný ho usvedčiť.

Narodil sa v roku 1940. Je podozrivý zo spáchania zrejme viac, ako 90 vrážd. Obvinený a usvedčený bol však len z vrážd ôsmich. Predpokladá sa, že prvú vraždu spáchal už v roku 1970. (zdroj: google.com)

V roku 1956 ho polícia zadržala priamo pri čine a súd ho poslal do nápravnovýchovného ústavu pre mladistvých. Vtedy čelil "ešte len" usvedčeniu za vniknutie do cudzieho domu a pokus o krádež.

V tomto čase študoval na strednej škole Hawthorne Junior, kde dosahoval veľmi zlých výsledkov. Učiteľmi bol považovaný za veľmi lenivého a nedisciplinovaného žiaka. Nerešpektoval príkazy a nariadenia počas hodín a ešte viac svojich pedagógov ignoroval počas prestávok. Výnimkou pri ňom neboli ani drobné krádeže, otváranie skriniek, vlúpanie sa do kabinetu a stolov učiteľov. Deň, kedy by bol na všetkých vyučujúcich hodinách bol skôr výnimkou.

Nebol schopný udržať si fungujúci vzťah s rovesníkmi. Slabší sa ho báli, pretože sa správal agresívnejšie, populárni a silnejší sa od neho dištancovali. Už na strednej škole si vypestoval nenávisť k ženám a pohŕdal nimi. Je dosť pravdepodobné, že práve na Howthorne Junior sa prvý krát dostal do kontaktu s drogami a vznikla u neho drogová závislosť. Svoju výpoveď o skúsenostiach s drogami niekoľkokrát pozmenil.

Kariéra

Pojem kariéra je pri tomto páchateľovi veľmi silný a nepresný. Zaraďuje sa do skupiny antisociálnych páchateľov. Okrem toho, že nebol schopný udržiavať zdravé vzťahy na pracovisku (a zdravé vzťahy celkovo), kvôli konfliktom a neustálym problémom zamestnanie často menil. Pracoval v obchode, pracoval na cintoríne, dokonca sa zamestnal ako záchranár. V istej etape života pracoval ako živnostník na voľnej nohe a bral, čo prišlo.

Ako celý život, tak aj jeho práca (každá jedna) bola poznamenaná jeho kriminálnymi chúťkami. Často v práci vynechal celé dni, pretože si bol "privyrobiť" vykrádaním domov, prepadaním žien a mladších mužov.

Zločiny

Ako už bolo spomínané, prvýkrát stál pred súdom (to neznamená, že sa prvýkrát dopustil zločinu) v roku 1956. Vnikol na súkromný pozemok, konkrétne do domu staršieho páru (uviedol to NY Times, podľa záznamov FBI sa jednalo o bližšie nešpecifikovaný pár).

Do roku 1964 bol zatknutý približne 26 krát a to v rôznych štátoch USA. Dôvody jeho zatknutia boli naozaj pestré. Jednalo sa o krádeže, pokusy o znásilnenie, napadnutie, úmyselné ublíženie na zdraví, spôsobenie dopravnej nehody, jazda pod vplyvom omamných látok, jazda bez vodičského preukazu, vlúpania, ozbrojená lúpež, útok na príslušníka policajného zboru, útok na úradného zamestnanca vlády, sebaukájanie na verejnosti a mnohé ďalšie.

Časová os jeho kriminálneho vyčíňania sa veľmi ťažko sleduje. Kým polícia vyšetrovala jeho vlúpanie v jednom štáte, na druhý deň v inom štáte zaútočil na mladú ženu. Tempo, akým sa jednotlivých skutkov dopúšťal svedčí o jeho úplnej neschopnosti sa ovládať a neznalosti morálneho, sociálneho a spoločenského kódexu. Pri mnohých zločinoch sa ani nesnažil zakryť svoju identitu.

V r. 1982 bol prvýkrát zatknutý za vraždu v štáte Mississippi. Obeťou bola mladá 22 ročná Melnda Rose LáPree. Aj napriek dostatku usvedčujúcich dôkazov ho porota zbavila všetkých obvinení. Len čo sa súd skončil, bol prevezený na Floridu, kde čelil obvineniu z druhej vraždy z toho istého roka (s najväčšou pravdepodobnosťou, aj z toho istého mesiaca). Telo 26 ročnej Patrície Ann Mount polícia objavila v septembri 1982. Svedkovia jednoznačne spojili obeť s Littleom. Potvrdili, že krátko pred jej zmiznutím s ňou trávil čas. Porota ho uznala vinným. Z dôvodu, že sa napokon ukázali svedectvá viacerých svedkov ako nedôveryhodné, ho v roku 1984 prepustili.

Časová os, vytvorená FBI za použitia fotiek, ktoré boli vyhotovené bezprostredne po zatknutí Littlea (zdroj: google.com)

V roku 1984, hneď, ako ho prepustili z väzenia sa odsťahoval do Kalifornie, kde ho ešte v tom roku zatkli za únos, sexuálne obťažovanie a pokus o vraždu mladej ženy. Pred začatím súdu sa mu podarilo uniesť a zbiť ďalšiu ženu. Bol prichytený priamo pri čine a za oba zločiny bol odsúdený na trest odňatia slobody. V roku 1987 ho prepustili.

Po tomto prepustení sa okamžite (ako to mal vo zvyku) odsťahoval do Los Angeles, kde sa mu podarilo spáchať ešte ďalších desať vrážd (potvrdených). Jeho kariéra sériového vraha sa údajne podľa LAPD (a Texas Rangers) skončila v roku 2005. FBI však pripúšťa možnosť, že bol aktívny aj naďalej a to až do svojho zatknutia v roku 2012.

Vina a trest

Súdny proces s týmto sériovým vrahom sa začal v roku 2014, kde boli predložené nezvratné fyzické dôkazy o tom, že zavraždil viacero žien v rôznych štátoch USA. Ako dôkaz boli predložené aj závery vyšetrovateľov od Texas Rangers a takisto od FBI. V tom istom roku sa súd skončil a Little bol konečne odsúdený na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia. Počas celého súdneho konania však jednoznačne tvrdil, že je nevinný a nikdy žiadnu vraždu nespáchal.

Vyšetrovanie sa nekončí

Vyšetrovatelia z FBI dodnes uskutočňujú rozhovory s Littlom a snažia sa identifikovať a priradiť ďalšie obete. Kvôli jeho častým zmenám výpovedí je to náročná úloha, ktorá zrejme neskončí úplným úspechom.

Little rád kreslil svoje obete a pridával k ním prezývky. Málokedy (aj počas výsluchov) hovoril obetiam ich pravými menami, zrejme ich v mnohých prípadoch ani nepoznal. Podľa niektorých obrázkov a podľa popisu spáchania trestného činu sa vyšetrovateľom podarilo k obetiam priradiť aj meno. V mnohých prípadoch však obeť zostáva neznámou a žiaľ, v drvivej väčšine nebolo telo nikdy nájdené.

Mapa s označením miesta nálezu POTVRDENÝCH obetí. Časom ju zhotovili a neustále dopĺňajú pridelení vyšetrovatelia z FBI. (Zdroj: FBI)

Modus operandi

Pri tomto páchateľovi bolo veľmi ťažké obete identifikovať na základe viktimológie, ale aj modus operandi. Najčastejšie sa však prejavoval ako agresor pohŕdajúci ženami. V mnohých prípadoch svoju obeť uniesol psychicky a fyzicky týral, napokon znásilnil a usmrtil uškrtením. Neraz sa stalo, že po vražde s telom strávil nejaký čas. Vozil sa s ním, niekoľkokrát s mŕtvym telom obete súložil a preniesol ho na iné miesto. Často s telom prekročil hranice viacerých štátov skôr, ako sa ho zbavil.

Zoznam obetí (neúplný)

(Zdroj: FBI)

Potvrdená zhoda podľa výpovede

Prezývka: Donna, Sarah

Donna, Sarah Vek: 25 - 35

25 - 35 Dátum vraždy: 1971

1971 Miesto: Kendall, Florida

Kendall, Florida Opis obete: Biela žena, pravdepodobne kubánskeho pôvodu. FBI meno obete nezverejnila (označenie Jane Doe)

(Zdroj: FBI)

Obeť bez zhody vo výpovedi

Prezývka: Bez zistenej prezývky

Bez zistenej prezývky Vek: Niečo okolo veku 40

Niečo okolo veku 40 Dátum vraždy: medzi rokmi 1988 a 1996

medzi rokmi 1988 a 1996 Miesto: Pravdepodobne Phoenix, Arizona

Pravdepodobne Phoenix, Arizona Opis obete: Žena, zrejme hispánskeho pôvodu. Modus operandi, miesto činu nezistené. Telo nenájdené.

(Zdroj: FBI)

Potvrdená zhoda podľa výpovede

Prezývka: Bez prezývky

Bez prezývky Vek: 35 - 45 rokov.

35 - 45 rokov. Dátum vraždy: 1977

1977 Miesto: Gulfport, Mississippi (pôvodom zrejme Pascagoula).

Gulfport, Mississippi (pôvodom zrejme Pascagoula). Opis obete: Afroamerická žena, robustnejšej postavy. Podľa Littlovej výpovede zrejme pracovala v prístave.

(Zdroj: FBI)

Obeť bez zhody vo výpovedi

Prezývka: Alice

Alice Vek: Neznámy. Little ho vo výpovedi odmietol alebo nevedel uviesť.

Neznámy. Little ho vo výpovedi odmietol alebo nevedel uviesť. Dátum vraždy: 1984

1984 Miesto: Obeť zavraždená v Columbus, Ohio, telo prenesené do neznámeho mesta v štáte Kentucky.

Obeť zavraždená v Columbus, Ohio, telo prenesené do neznámeho mesta v štáte Kentucky. Opis obete: Biela žena s tmavomodrými očami.

(Zdroj: FBI)

Obeť bez zhody vo výpovedi

Prezývka: Marianne

Marianne Vek: 19

19 Dátum vraždy: 1971 alebo 1972

1971 alebo 1972 Miesto: Neznáme

Neznáme Opis obete: Transgender žena, podľa výpovedi pracujúca zrejme ako prostitútka.

(Zdroj: FBI)

Obeť bez zhody vo výpovedi

Prezývka: Jo

Jo Vek: 26

26 Dátum vraždy: Medzi rokmi 1976 a 1979

Medzi rokmi 1976 a 1979 Miesto: Granite City, Illinois, pravdepodobne sa s ňou stretol v St. Louis, Missouri.

Granite City, Illinois, pravdepodobne sa s ňou stretol v St. Louis, Missouri. Opis obete: Afroamerická žena, útlej a nízkej postavy s hnedými vlasmi.

Videozáznam z výsluchu - opis vraždy

video //www.youtube.com/embed/4UsNEy5bK50

video //www.youtube.com/embed/_-wg4Wv7FQY

video //www.youtube.com/embed/LxDWPik6IZ0

Odporúčaná literatúra

Ako v predchádzajúcich dvoch článkoch aj teraz pridávam odporúčanú literatúru. V dvoch starších článkoch nájdete link na knihu Psychológia sériových vrahov, Psychológia masových vrahov a Nebezpečné osobnosti. Dnes pridávam len jednu knihu od autora Joe Navarro.

Kniha o reči tela od bývalého agenta FBI, ktorý sa zaoberal zločinným chovaním. (Joe Navarro)

Nemôžem povedať, že kniha od Joe Navarra Ako prekuknúť druhých ľudí by bola extrémne prelomová. O reči tela existuje mnoho publikácii a odborných pohľadov, túto knihu odporúčam najmä preto, že jej autor je expert na zločinné chovanie a dlho pracoval pre FBI. V predchádzajúcom článku nájdete odkaz aj na jeho ďalšiu knihu Nebezpečné osobnosti.

