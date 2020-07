Americké celebrity, ktoré si idú po krku I.

Showbiznis je biznis ako každý iný. Je plný konkurencie a napätých vzťahov, ktoré priťahujú mediálnu pozornosť a tým pomáhajú zostať celebritám relevantnými po celé roky. Niektoré celebrity proti sebe dokonca vedú mediálnu vojnu.

5 dvojíc, ktoré si nevedia prísť na meno

Každý týždeň sa trocha pohrabem vo vzťahoch medzi celebritami a vytiahnem tie, ktoré sú nejakým spôsobom poškodené. Každú stredu prinesiem 5 dvojíc, ktoré sa neznášajú alebo proti sebe vedú mediálnu vojnu na sociálnych sieťach.

Vzťahy sú komplikovaná vec aj pre bežných ľudí. Byť s každým na pracovisku, v paneláku, v škole alebo niekedy aj v rodine, je dnes takmer nemožné. Niekedy nás na ľuďoch dokáže naštvať aj to, ako vyzerajú, hovoria, chodia... dôvody na napäté vzťahy si dokážeme nájsť bez problémov.

Na celebrity, obzvlášť tie americké, je neustále vyvíjaný obrovský tlak z médii. Tie píšu často polopravdy alebo úplné lži, ktoré potom vytvárajú konflikty a nenávistné vzťahy. Občas sa stane, že si proste dvaja ľudia nesadnú a niektorí svoju nevôľu dajú vedieť cez sociálne siete všetkým svojim fanúšikom.

Tu je list piatich celebritných dvojíc, ktoré sa v láske nemajú ani trocha:

Jennifer Lopez a Mariah Carey

Konflikt medzi dvoma kráskami vznikol v roku 2001, kedy obe speváčky prišli s hitmi loverboy (Mariah) a I am real (J'lo). Obe totiž pre svoj song použili rovnaký track. Mariah bola a stále je skalopevne presvedčená o tom, že jej ho J'lo ukradla. Pravda je ale taká, že tento track bol prvýkrát použitý v pesničke zo sedemdesiatych rokov, takže ani Mariah nemá veľmi právo vyskakovať.

Carey má v obľube o svojich problémoch s inými hovoriť na sociálnych sietiach a v talkshow, kde sa o J'lo vyjadrila že: "Ja neviem kto to je, nepoznám ju." J'lo zas na oplátku opúšťa sálu alebo začne chatovať na mobile kedykoľvek, keď má vystúpenie Mariah.

"Ja spávam tri hodiny v noci. Ona celých osem. Keby som si mohla dovoliť luxus spievať cudzie pesničky tak, ako ona, urobila by som to. Mariah Carey o J'lo

Podľa spolupracovníkov a štábu populárnej Mariah Carey, pre J'lo nikdy nevedela nájsť pekné slová. Ako speváčku ju vôbec nerešpektuje a za speváčku ju ani nepovažuje. Je pravda, že J'lo počas svojej kariéry siahla po dosť pochybných praktikách, ale z tejto krádeže ju zrejme obviniť nemôžeme. Každopádne, pamätáte si jej populárny hit song Play? Do albumu ho nechala naspievať úplne inú speváčku, čo bol zaujímavý ťah, ktorý ešte niekoľkokrát použila. Nemôžeme sa teda diviť, že je Carey tak podozrievavá.

Demi Lovato a Mariah Carey

Áno, ešte chvíľu zostaneme pri Mariah. Je to žena, ktorá je v biznise už nejaký ten piatok a za ten čas si dokázala pohnevať, povedzme... viac ako 50% Hollywoodu. Jej časté sarkastické poznámky a primadona správanie pohnevalo už viac spevákov, hercov a dokonca aj režisérov.

Krátko po jednej zo show, kde sa Mariah vyjadrila na adresu J'lo a Ariany Grande, Demi Lovalo vyšla do boja na obranu dvoch žien. Tweetla:

"Mariah je legenda a veľmi talentovaná, ale neustále uráža ľudí. Je nechutné, ako sa zachovala k J'lo. Ariana tiež neurobila nič zle." Demi na adresu Carey

Týmto vyjadrením si Demi vyslúžila pridanie na zoznam "Nepoznám ju" speváčok, ktorý si Mariah sama pre seba (a samozrejme pre média) vedie. Pre zaujímavosť, na tento zoznam patrí aj Ariana Grande a Madonna.

Vzťah medzi týmito dvoma ženami sa výrazne zhoršil po krátkej mediálnej vojne na sociálnych sieťach. Dnes sa nemôžu ani vystáť a Demi patrí k ľuďom, ktorí opúšťajú sálu na rôznych podujatiach v momente, keď sa Mariah objaví na pódiu.

Mariah Carey a Nicki Minaj

Ako sa hovorí - do tretice všetko dobré a v tomto prípade zrejme to najlepšie. Šťavnatý konflikt medzi Nicki a Mariah sme mohli sledovať v dvanástej sérii americkej Super Star. Ukázali nám, že za stolom porotcov vôbec nemusí vládnuť jednota, ako to často vyzerá. Ich vzájomné podpichovanie, provokácie a urážky vyústili až do obrovskej hádky a kriku.

Niektorí z producentov ešte pred začatím dvanástej série prosili hlavných tvorcov programu, aby jednu zo speváčok odvolali a na jej miesto posadili niekoho iného. Vedeli totiž, že spojenie týchto dvoch komplikovaných pováh nemusí skončiť dobre. Hlavní tvorcovia to však videli po svojom a ak by aj došlo k nejakému konfliktu, bude to slúžiť ako šou pre divákov.

Aj keď spolu dve speváčky spravili song v roku 2010, tri roky na to si nedokázali v dobrom spomenúť na meno tej druhej. Niki ju v médiach a rozhovoroch označovala sarkasticky "Diva" a Carey o nej hovorila ako o najväčšej nočnej more vo svojej kariére. Aktuálne sa zdá, že sa konflikt medzi dvoma speváčkami upokojil... zrejme sa obe zamerali na osoby, ktoré im krkom lezú najviac (J'lo a Cyrus).

Orlando Bloom a Justin Bieber

Vzťahy v Hollywoode sú naozaj komplikované a celebrity dostávajú množstvo príležitostí vzájomne sa znenávidieť. Jednu takúto príležitosť dal Bieber hercovi Orlandovi, keď na verejnosti zvádzal Bloomovu ex Mirandu Kerr.

Orlando to Bieberovi spočítal hneď niekoľkokrát. Keď sa stretli na Ibize v reštaurácii, Bloom mu údajne strelil jednu otcovskú. Bloom sa k tomu však nikdy nevyjadril. Druhýkrát mu to vrátil tým, že mu dal ochutnať vlastnú medicínu a zblížil sa so speváčkou a herečkou Selenou Gomez.

Bieber sa však tak ľahko nedal a spustil vlnu príspevkov na Orlanda. Vypukla mediálna vojna, kde si obe celebrity poriadne jedna na druhú ponakladali. Neočakáva sa, že by si spolu v dohľadnej dobe vedeli v pokoji sadnúť a zakopať vojnovú sekeru.

Madonna a Gwyneth Paltrow

Pani Ironmanová a popová kráľovná boli dobré priateľky a mali za sebou už aj nejakú tú spoluprácu. Ako sa teda stalo, že sa otočili jedna proti druhej a poriadne si skočili do vlasov? Pravda je taká, že sa jedná o jednostranný problém, ale pre jednu z dám dosť veľký, aby ukončili svoje priateľstvo.

Vojnový stav medzi dvoma ženami v showbiznise začal kvôli mužovi. Mužovi, o ktorého sa bez problémov delili niekoľko rokov a ani jednej to nerobilo problém. Reč je o ich osobnom trénerovi, ktorého sa jedného dňa Madonna rozhodla vyhodiť. Hneď po tom, ako s ním ukončila spoluprácu, požiadala svoju priateľku, aby si tiež našla niekoho iného. Gwyneth to odmietla a Madonna sa rozhodla na základe tejto hroznej zrady ukončiť aj priateľstvo s herečkou.

Nezdá sa Vám to ako hrozný problém? No, Madonna to vníma ako zradu zo strany svojej ex priateľky, pretože ona by to podľa jej vlastných slov pre ňu spravila. Kto vie prečo bolo pre Madonnu tak dôležité úplne ho vyškrtnúť zo svojho života? Mala s ním snáď rozrobenú aj inú spoluprácu ako tréning a fitness?