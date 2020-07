USA - Sexuálny násilník konečne za mrežami

Registrovaný sexuálny násilník Cort W. Davis (32) bol odsúdený na 25 rokov vo federálnom väzení. Súd pod vedením senior okresného sudcu Williama C. Griesbacha tak rozhodol 20. júla 2020. Správu na svojom portáli zverejnila FBI.

Sexuálny násilník Cort W. Davis (Zdroj: FBI)

Ani efektívny a prepracovaný systém USA na prevenciu pred sexuálnym zneužívaním nedokáže zabrániť každému jednému incidentu. Projekt NSOPW (National Sex Offender Public Website) umožňuje obyvateľom zistiť, či v ich okolí nežije nejaký registrovaný sexuálny delikvent alebo priamo zločinec. Žiaľ ani tento systém nedokáže ochrániť každého.

Cort W. Davis

Na sociálnych sieťach, konkrétne na zoznamke, ktorú využívajú väčšinou násťroční, sa zaregistroval pod menom "Caleb" a zadal si vek 19 rokov. Používal jednu zo svojich starších fotiek. Zoznámil sa s dvoma neplnoletými dievčatami. 14 ročná obeť žila v Kalifornii, druhá, iba 13 ročná pochádzala z Wisconsinu. V registri sexuálnych násilníkov bol zapísaný len do roku 2021. Ak by do tej doby nespáchal žiadny priestupok alebo trestný čin, mohol byť z registra vymazaný a začať odznova. Davis si vybral inú cestu.

Cort vycestoval do Kalifornie, kde sa stretol so svojou prvou (identifikovanou obeťou). Bolo ňou mladé dievča, ktorého meno nebolo v spise na žiadosť rodičov zverejnené, vo veku len 14 rokov. Stretli sa v parku, z kade svoju obeť Davis odviezol do hotela, na ktorom mal prenajatú izbu. Tu dievča niekoľko dní zadržiaval a zatiaľ čo po nej rodičia a polícia pátrali, ju niekoľkokrát opakovane znásilňoval.

Druhou obeťou bolo ešte mladšie dievča vo veku 13 rokov. Hneď po tom, ako Davis opustil hotel v Kalifornii, vydal sa do Wisconsinu, kde sa stretol s druhým dievčaťom. Stretnutie malo podobný priebeh. Tak ako v prvom prípade, aj tu zatiahol mladé dievča do hotela a držal ju tam niekoľko dní. Krátko po tom, ako ju Cort pustil ho zatkla polícia. Podarilo sa ho dostať pred súd vďaka tomu, že jedna z obetí poslala ich spoločnú fotku priateľke cez aplikáciu Snapchat.

Kriminálna minulosť

V roku 2015 bol súdom odsúdený za sexuálne obťažovanie detí pod 16 rokov. Davis v tej dobe súhlasil s ústavnou liečbou. Od roku 2015 do roku 2021 mal byť vedený ako sexuálny delikvent na slobode. V roku 2017 bol zadržaný a postavený pred súd. Davis zatajil zmenu adresy pred kurátorom a dlhšie sa mu nehlásil. Dostal finančnú pokutu a sprísnila sa mu kontrola od sociálneho kurátora.

Takisto bol podozrivý z natáčania a šírenia detskej pornografie, ale nenašli sa proti nemu žiadne fyzické dôkazy, aspoň doteraz.

Screenshot vyhľadávača Sexuálnych delikventov na stránkach justice.gov (Zdroj: justice.gov)

Profil, viktimológia a modus operandi

Hrozným faktom na jeho skutkoch je to, že sa tento páchateľ radí k sériovým sexuálnym sadistom, ktorí svoje obete neusmrcujú. Spolieha sa na to, že mu z postu moci obeť podľahne a nebude schopná proti nemu svedčiť. V posledných dvoch prípadoch to takmer vyšlo. Aj keď polícia dostala výpoveď od oboch dievčat, obe popreli, že by došlo k sexuálnemu styku. Toto potvrdili až vyšetrenia u doktorov. Tí sa jednoznačne zhodli na tom, že sa stali obeťami sexuálneho sadistu.

Davis sa dlhodobo zameriaval na mladé dievčatá v neskorom predpubertálnom veku a vo veku rannej adolescencie. Bol zameraný na stredne vysoké belošky, chudej postavy. Obete vyhľadával na sociálnych sietiach, kde sa registroval pod falošný menom, často aj fotkou a s falošným vekom. Na zakrytie svojej virtuálnej stopy používal prehliadač Thor a sériu doplnkových PC aplikácii na zmenu virtuálnej identity (zmena IP a pod).

Obete vyhľadával za hranicami štátu NY, v dúfaní, že ho s nimi nebude vedieť polícia spojiť. Takisto bol presvedčený, že kvôli tomu, že prípady patria do jurisdikcie iného policajného útvaru, nespoja sa dokopy ani rozličné prípady jeho trestnej činnosti.

U obetí vzbudzoval dôveru, prvé stretnutie prebehlo na verejnom mieste, preto sa dievčatá ničoho nebáli. Z pozície mentálne vyspelejšieho rýchlo získal kontrolu nad situáciou a veľmi premysleným spôsobom získaval náklonnosť a dôveru dievčat. Následne ich zatiahol do hotela, ktorý mal vopred objednaný. S víziou ďalšej zábavy ho dievčatá nasledovali. Do akej miery bol sex dobrovoľný nevieme.

Sexuálny styk sa rýchlo menil na horor, keď sa začala odhaľovať Davisová agresívna a sadistická stránka. Svoje obete často zviazal, bil, udieral rôznymi predmetmi a vsúval im do pohlavných orgánov rôzne predmety. Obetiam spôsoboval ľahké podliatiny, odreniny a tržné rany. Po akte ich vždy prepustil.

Americké média podrobne sledovali súdne jednanie a prinášali z neho záznamy, ktoré zverejňovali vo svojom spravodajstve. (Zdroj: ABC2)

Na krok od sériového vraha

Prepojenie agresivity a sexu v jeho hlave je nebezpečná kombinácia. Je to choré spojenie, ktoré vidíme vo veľkej miere u sexuálnych sériových vrahov. Aj oni prešli vývojovou krivkou, kde spočiatku páchali sexuálne sériové napadnutia bez usmrtenia obete.

Ako príklad môžeme uviesť Austrálskeho sériového vraha Ivana Milata. On rovnako spočiatku napadal svoje obete bez toho, aby ich usmrtil. Keď proti nemu obete začali svedčiť a v roku 1971 ho súd zbavil obvinení, uvedomil si, že takto riskovať nemôže. Že po sebe nesmie nechať nikoho, kto by mohol svedčiť.

Cort W. Davis pochádza z patologického prostredia. Mal komplikované detstvo a zrejme sa sám stal obeťou sexuálneho násilia v pubertálnom veku. Čo je typické pozadie budúcich vrahov. FBI - ViCAP, aktuálne pracuje aj na teórii, či už nejakú obeť v minulosti neusmrtil.

Súd a verdikt

Tento prípad je ostro sledovaný zo strany médii a stal sa súčasťou projektu Bezpečné detstvo, čo je celoštátna iniciatíva na boj proti rastúcej epidémii sexuálneho vykorisťovania detí. ktorú spustilo ministerstvo spravodlivosti USA v roku 2006.

Po vynesený rozsudku, ktorý znel 25 rokov vo väzení a doživotná pravidelná kontrola, sudca Griesbach adresoval páchateľovi niekoľko slov:

"25 rokov je príliš málo za takéto hrozné trestné činy a krádež nevinnosti mladých dievčat. Existuje len veľmi málo poľahčujúcich okolností." Okresný sudca William C. Griesbach

Sudca takisto uviedol, že cieľom 25 ročného trestu je ochrániť komunitu. Ochrana však neskončí ani po jeho prepustení. Davis nedostane znova druhú šancu niekomu ublížiť, bude pod prísnou kontrolou s povinnosťou zúčastňovať sa skupinových a individuálnych terapií. Z registra sexuálnych násilníkov sa jeho meno zrejme nikdy nevymaže.