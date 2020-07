Londýn: Zastrelený mladík, útok na policajtov a obdivovateľka ISIS

Zdá sa, že začiatok mesiaca bol pre políciu z Londýna naozaj perný. Len dva dni po sebe sa im podarilo zatknúť obdivovateľku ISIS, zakročiť proti ilegálnym oslavám a začať vyšetrovať vraždu mladého muža, zastreleného pri ihrisku.

Miesto činu, kde došlo k streľbe na mladíka. (zdroj: google.com)

4. júla o 15:20 obdržala londýnska polícia hlásenie o streľbe neďaleko detského ihriska. Za obeť padol iba 20 ročný mladík, ktorý sa vracal domov. Polícia spolu so záchrankou prišla na miesto do pár minút. Aj napriek snahe záchranárov sa im mladého muža nepodarilo oživiť. Projektily zasiahli životne dôležité orgány a spôsobili zranenia, ktorým mladý muž namieste podľahol.

"Najskôr som počul prvý výstrel. Potom ich padlo ďalších päť alebo až šesť. Zakrátko som videl z miesta rýchlo odchádzať motorku, potom som si všimol ležiace telo." Očitý svedok

Polícia ihneď spustila pátranie po neznámom páchateľovi, prípad sa však zatiaľ nepodarilo objasniť a vrah naďalej behá po slobode. Na mieste vypočula očitého svedka a keďže sa incident stal v husto obývanej oblasti, polícia začala s vypočúvaním aj majiteľov nehnuteľností v okolí.

Za posledné obdobie to nie je prvý podobný prípad. Len deň pred tým bolo pri zásahu proti ilegálnej párty zranených sedem príslušníkov policajného zboru. Krátko po ich príchode na miesto, kde sa oslava konala ich napadla skupina podnapitých mladých ľudí.

V ten istý deň (3. júla) bola zatknutá aj sympatizantka s ISIS. Iba 37 ročná matka chcela vyhodiť do vzduchu Katedrálu sv. Paula. Inšpiroval ju k tomu útok, ktorý na Sri Lanke zabil 300 ľudí. K tomu, aby bol útok úspešný si zavolala na pomoc rovnako zmýšľajúcich mužov. Netušila však, že osoby, ktoré jej pomáhajú útok zorganizovať sú policajti v prestrojení.

Ženu súd poslal na doživotie do väzenia s možnosťou podmienečného prepustenia po 14 rokoch. Zároveň jej bol vymeraný súbežný trest odňatia slobody na 8 rokov za šírenie teroristickej propagandy a publikovanie podporných textov ISIS.

Zároveň polícia rieši nárast domáceho násilia, najmä voči deťom vo veku do jedného roka. Psychológovia tvrdia, že je to za to zodpovedná aj karanténa. Prísne opatrenia a separácia od vonkajšieho sveta môžu stupňovať agresivitu u labilných ľudí.